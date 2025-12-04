Catastrophes naturelles : Marcilly-la-Campagne, Barentin et Ceton reconnues après des mouvements de terrain

#CATNAT | La commune de Marcilly-la-Campagne, dans l’#Eure, a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite du mouvement de terrain du 13/06/2025.



La commune de Marcilly-la-Campagne (Eure) a été officiellement reconnue en état de catastrophe naturelle après le mouvement de terrain survenu le 13 juin 2025. Le phénomène a été provoqué par des précipitations d’une intensité exceptionnelle, avec une période de retour supérieure à dix ans.Le phénomène, classé dans la catégorie des mouvements de terrains hors sécheresse géotechnique, a été provoqué par des cumuls de précipitations exceptionnels, avec une période de retour supérieure à dix ans, selon les données communiquées dans l’arrêté de reconnaissance.