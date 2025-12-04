Catastrophes naturelles : Marcilly-la-Campagne, Barentin et Ceton reconnues après des mouvements de terrain

Les habitants de Marcilly-la-Campagne concernés par les mouvements de terrain ont jusqu'au 24 décembre pour se manifester - Illustration Google Maps
La commune de Marcilly-la-Campagne (Eure) a été officiellement reconnue en état de catastrophe naturelle après le mouvement de terrain survenu le 13 juin 2025. Le phénomène a été provoqué par des précipitations d’une intensité exceptionnelle, avec une période de retour supérieure à dix ans.
Le phénomène, classé dans la catégorie des mouvements de terrains hors sécheresse géotechnique, a été provoqué par des cumuls de précipitations exceptionnels, avec une période de retour supérieure à dix ans, selon les données communiquées dans l’arrêté de reconnaissance.
La commune de Marcilly-la-Campagne, dans l'Eure, a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite du mouvement de terrain du 13/06/2025.
Les sinistrés ont jusqu'au 24/12 pour déclarer leur dommage à leur assurance
➡️ Les sinistrés ont jusqu’au 24/12 pour déclarer leur dommage à leur assurance 👉https://t.co/Rq3ZHnhHbj pic.twitter.com/VykmwWKWWW
— Préfet de l'Eure (@Prefet27) December 2, 2025
D’autres communes normandes concernées
Le même type de reconnaissance a été accordé dans le même arrêté à deux autres communes de la région. En Seine-Maritime, Barentin a été touché par un mouvement de terrain le 3 février 2025, également déclenché par des cumuls de précipitations exceptionnels, avec une période de retour supérieure à dix ans.
Dans l’Orne, la commune de Ceton est concernée pour deux épisodes distincts, les 9 octobre 2024 et 30 avril 2025. Dans ce cas, le mouvement de terrain présente une intensité anormale, notamment par la quantité de matériaux mobilisés ou déplacés.
Délai impératif pour les sinistrés
Les sinistrés ont désormais jusqu'au 24 décembre pour déclarer les dommages auprès de leur compagnie d'assurance. Cette déclaration est indispensable pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles.
Les assureurs examineront ensuite les dossiers au regard des dégâts constatés sur les habitations, terrains et infrastructures concernés par le mouvement de terrain.
