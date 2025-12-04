Portes ouvertes au commissariat de Dieppe : trois heures pour découvrir les métiers de la Police nationale

Les portes ouvertes se tiendront le samedi 6 décembre 2025, de 14h à 17h, à l’hôtel de police de Dieppe. Une occasion rare de découvrir concrètement les missions, les spécialités et le quotidien des policiers.
Les visiteurs pourront échanger directement avec des professionnels en poste, venus présenter leur parcours, leur vocation et la réalité du terrain. Une présentation complète des modes de recrutement, des concours et des perspectives de carrière sera également proposée.
Une découverte concrète des métiers de la police
Cet après-midi s’adresse tout particulièrement aux collégiens, lycéens et étudiants en réflexion sur leur orientation, mais aussi à toute personne intéressée par les métiers de la sécurité publique.
Au programme :
• Présentation des différents métiers et services de la Police nationale
• Échanges avec des policiers sur leurs missions quotidiennes
• Informations sur les concours, la formation et l’évolution de carrière
🗓 Informations pratiques
• Date : samedi 6 décembre 2025
• Horaires : de 14h00 à 17h00
• Lieu : Hôtel de police de Dieppe, boulevard Georges-Clemenceau, 76200 Dieppe
• Contact : dipn76-portes-ouvertes@interieur.gouv.fr
