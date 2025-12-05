Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

L'accident s'est produit à proximité de l'arrêt de bus, rue Georges Thill - Illustration Google Maps
Ce Jeudi 4 décembre, vers 7h25, un grave accident s’est produit rue Georges Thill à Chambourcy. Une dame âgée a été percutée par un bus peu après l'arrêt de bus, selon l’appel à témoins diffusé par la police nationale.
Le commissariat de Saint-Germain-en-Laye invite toute personne ayant observé la scène depuis l’extérieur du bus — ainsi que celle ayant réalisé un garrot sur la victime — à se manifester pour aider à clarifier les circonstances de l’accident.
Pour transmettre des informations, le numéro dédié communiqué par la police est le : 01 39 10 91 03.
- Un appel à témoins est souvent déterminant dans les enquêtes d’accidents graves, en particulier lorsque des gestes de premiers secours ont été prodigués par un passant dont l’identité reste inconnue.
