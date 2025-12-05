Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

Publié le Vendredi 5 Décembre 2025 à 11:43

Les enquêteurs du commissariat de Saint-Germain-en-Laye ( Yvelines) cherchent à identifier des témoins après qu’une femme âgée a été renversée par un bus, jeudi matin, à Chambourcy.

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves | Articles à écouter