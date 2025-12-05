Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

Âgés de 34 et 49 ans, les deux hommes ont finalement été déclarés décédés sur place par les médecins urgentistes, les tentatives de réanimation ayant échoué. L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers des centres de Louviers, Gaillon et Pont-de-l’Arche, tandis que la RD 135 restait coupée à la circulation le temps des opérations.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame routier.