Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)


Deux hommes ont perdu la vie ce jeudi soir sur la RD135 à Heudebouville (Eure), après une collision frontale particulièrement violente entre deux véhicules. Malgré les manœuvres de réanimation, les conducteurs n’ont pas pu être ranimés.



Vendredi 5 Décembre 2025 - 08:46


Le choc, à « forte cinétique », selon les secours, s’est produit vers 22 heures sur la route des Andelys (RD135). À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les deux victimes étaient inconscientes et grièvement blessées. Les équipes du Smur d’Évreux et d’Elbeuf ont rejoint les sapeurs-pompiers pour tenter de les sauver.

Seize pompiers mobilisés, la route coupée

Âgés de 34 et 49 ans, les deux hommes ont finalement été déclarés décédés sur place par les médecins urgentistes, les tentatives de réanimation ayant échoué. L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers des centres de Louviers, Gaillon et Pont-de-l’Arche, tandis que la RD 135 restait coupée à la circulation le temps des opérations.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame routier.
 





