Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

Quatre pratiquants de kitesurf se sont retrouvés en difficulté au large de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime), ce samedi en fin de matinée. Deux d’entre eux ont pu regagner le rivage à la nage avant l’arrivée des secours.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé cinq engins et sept sapeurs-pompiers, appuyés par l’hélicoptère Dragon 76, la gendarmerie et la mairie. Une opération de reconnaissance a été menée avant le lancement d’un hélitreuillage pour récupérer les deux sportifs encore en mer.



Selon un premier bilan, les deux kitesurfeurs secourus sont indemnes. L’intervention est toujours en cours.