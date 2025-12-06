Connectez-vous S'inscrire

A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen




Samedi 6 Décembre 2025 - 11:15


Des sondages géotechniques vont être réalisés au niveau du terre plein de l'A150, entre Barentin et Rouen, ce qui va entraîner la neutralisation de la voie de la gauche, dite voie rapide - Illustration Google Maps
Des sondages géotechniques vont être réalisés au niveau du terre plein de l'A150, entre Barentin et Rouen, ce qui va entraîner la neutralisation de la voie de la gauche, dite voie rapide - Illustration Google Maps
Les travaux reprennent sur l’A150. Une seconde phase de sondages géotechniques va être menée dans le terre-plein central pour préparer les réparations de la chaussée. Pour permettre aux équipes d’intervenir en sécurité, la voie de gauche – appelée communément voie rapide – sera neutralisée en direction de Rouen.

Cette fermeture s’applique chaque nuit de 21h à 6h, du lundi 8 décembre (21h) au vendredi 19 décembre (6h). Une restriction qui ne concernera pas les nuits de samedi à dimanche ni de dimanche à lundi : les deux voies resteront alors ouvertes à la circulation.

Une étape préparatoire aux réparations

Ces investigations complémentaires doivent préciser l’état structurel de la chaussée avant la phase de travaux proprement dite. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest invite les automobilistes circulant dans le secteur Barentin-Rouen à anticiper d’éventuels ralentissements en soirée et au petit matin.




Mots clés : A150, Barentin, Rouen, Seine-Maritime, travaux





http://

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025

A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen

06/12/2025

Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure

05/12/2025

Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

05/12/2025

Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

05/12/2025

Une maison détruite par les flammes à Chavigny-Bailleul : six riverains évacués dans la nuit

05/12/2025

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025

Trois personnes blessées dans un face-à-face entre deux voitures à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime

05/12/2025

Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines

04/12/2025

Un blessé évacué par hélicoptère depuis un navire du parc éolien en baie de Seine

04/12/2025

Neufchâtel-en-Bray. Des cuves de goudron vieilles d’un siècle retirées en urgence

04/12/2025

Yvelines. Violences et humiliation filmées à Limay : quatre collégiens rattrapés par la justice

04/12/2025

Portes ouvertes au commissariat de Dieppe : trois heures pour découvrir les métiers de la Police nationale

04/12/2025

Catastrophes naturelles : Marcilly-la-Campagne, Barentin et Ceton reconnues après des mouvements de terrain

04/12/2025

Stupéfiants, défaut de permis et d’assurance à Petit-Couronne : l'automobiliste placé en garde à vue

04/12/2025

Yvelines : un véhicule volé termine sa course sur une bretelle de la N12 après un refus d’obtempérer

04/12/2025

Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

04/12/2025

Yvelines. Jet de pierre sur un véhicule à Sartrouville : la police lance un appel à témoins

04/12/2025

Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées

03/12/2025

Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

03/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025 -

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025 -

Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

03/12/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

04/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen