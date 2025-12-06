A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen

Les travaux reprennent sur l’A150. Une seconde phase de sondages géotechniques va être menée dans le terre-plein central pour préparer les réparations de la chaussée. Pour permettre aux équipes d’intervenir en sécurité, la voie de gauche – appelée communément voie rapide – sera neutralisée en direction de Rouen.



Cette fermeture s’applique chaque nuit de 21h à 6h, du lundi 8 décembre (21h) au vendredi 19 décembre (6h). Une restriction qui ne concernera pas les nuits de samedi à dimanche ni de dimanche à lundi : les deux voies resteront alors ouvertes à la circulation.