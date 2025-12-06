A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen

Des sondages géotechniques vont être réalisés au niveau du terre plein de l'A150, entre Barentin et Rouen, ce qui va entraîner la neutralisation de la voie de la gauche, dite voie rapide - Illustration Google Maps
Les travaux reprennent sur l’A150. Une seconde phase de sondages géotechniques va être menée dans le terre-plein central pour préparer les réparations de la chaussée. Pour permettre aux équipes d’intervenir en sécurité, la voie de gauche – appelée communément voie rapide – sera neutralisée en direction de Rouen.
Cette fermeture s’applique chaque nuit de 21h à 6h, du lundi 8 décembre (21h) au vendredi 19 décembre (6h). Une restriction qui ne concernera pas les nuits de samedi à dimanche ni de dimanche à lundi : les deux voies resteront alors ouvertes à la circulation.
Cette fermeture s’applique chaque nuit de 21h à 6h, du lundi 8 décembre (21h) au vendredi 19 décembre (6h). Une restriction qui ne concernera pas les nuits de samedi à dimanche ni de dimanche à lundi : les deux voies resteront alors ouvertes à la circulation.
Une étape préparatoire aux réparations
Ces investigations complémentaires doivent préciser l’état structurel de la chaussée avant la phase de travaux proprement dite. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest invite les automobilistes circulant dans le secteur Barentin-Rouen à anticiper d’éventuels ralentissements en soirée et au petit matin.
Les autres infos du jour
-
Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime
-
Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure
-
Une maison détruite par les flammes à Chavigny-Bailleul : six riverains évacués dans la nuit
-
Trois personnes blessées dans un face-à-face entre deux voitures à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime