Connectez-vous S'inscrire

Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre


Des coefficients de marée supérieurs à 90 sont annoncés de jeudi à dimanche sur toute la façade Manche mer du Nord. Une situation à haut risque pour les promeneurs, pêcheurs à pied et usagers de la mer, alors que chaque année des centaines de personnes se retrouvent isolées par la montée des eaux.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 09:29


Les grandes marées peuvent être un danger pour les pêcheurs à pied notamment - Illustration Pixels/Kyle Poxas
Les grandes marées peuvent être un danger pour les pêcheurs à pied notamment - Illustration Pixels/Kyle Poxas
Du jeudi 4 au dimanche 7 décembre 2025 inclus, de forts coefficients de marée sont attendus sur l’ensemble du littoral de la Manche et de la mer du Nord. Une configuration propice aux curiosités et aux sorties en bord de mer, mais aussi particulièrement dangereuse.

Face à cet afflux prévisible de promeneurs et de pêcheurs à pied, la Préfecture maritime Manche mer du Nord appelle à la plus grande prudence. Quelques minutes peuvent suffire pour se retrouver encerclé par la marée, isolé sur un banc de sable ou emporté par les courants.

Une mer plus rapide, plus puissante… et plus dangereuse

Lors des grandes marées, le marnage – la différence entre basse mer et pleine mer – augmente fortement. Résultat, on constate  une remontée des eaux beaucoup plus rapide, des courants marins renforcés et un risque accru de noyade et d’isolement.

Les secteurs rocheux, les estuaires, les zones de vasières et les bancs de sable sont particulièrement exposés à ces phénomènes de piégeage naturel.

En 2024, rappelle la préfecture maritime, pas moins de 407 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur la façade Manche mer du Nord.



Les consignes essentielles à respecter

    •    Consulter les horaires de marée avant toute sortie.
    •    Ne jamais s’engager seul dans les zones découvertes à marée basse.
    •    Garder un moyen de communication chargé sur soi.
    •    Surveiller en permanence la remontée de l’eau.
    •    En cas de danger : composer immédiatement le 196 (secours en mer).

La préfecture maritime rappelle que la beauté des grandes marées ne doit jamais faire oublier leur puissance. La mer peut se refermer sans laisser le temps de réagir.




Mots clés : grande marée, Manche, mer du Nord, pêcheurs à pied, précautions





http://

Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre

03/12/2025

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025

Sondages géotechniques sur l'A150 à Maromme : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

02/12/2025

Collision entre deux bus à Bonsecours, près de Rouen : une victime prise en charge

02/12/2025

Un kayakiste de 64 ans, tombé à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer

02/12/2025

Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

02/12/2025

Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime

02/12/2025

Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite

01/12/2025

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

01/12/2025

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025

Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

30/11/2025

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025

Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

28/11/2025

Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant

28/11/2025

L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz

28/11/2025

Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

28/11/2025

Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU

28/11/2025

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025

Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye

28/11/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025 -

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025 -

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen