Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre

Lors des grandes marées, le marnage – la différence entre basse mer et pleine mer – augmente fortement. Résultat, on constate une remontée des eaux beaucoup plus rapide, des courants marins renforcés et un risque accru de noyade et d’isolement.



Les secteurs rocheux, les estuaires, les zones de vasières et les bancs de sable sont particulièrement exposés à ces phénomènes de piégeage naturel.



En 2024, rappelle la préfecture maritime, pas moins de 407 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur la façade Manche mer du Nord.



⸻



Les consignes essentielles à respecter



• Consulter les horaires de marée avant toute sortie.

• Ne jamais s’engager seul dans les zones découvertes à marée basse.

• Garder un moyen de communication chargé sur soi.

• Surveiller en permanence la remontée de l’eau.

• En cas de danger : composer immédiatement le 196 (secours en mer).



La préfecture maritime rappelle que la beauté des grandes marées ne doit jamais faire oublier leur puissance. La mer peut se refermer sans laisser le temps de réagir.