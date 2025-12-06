Déville-lès-Rouen : une jeune femme blessée après une chute du premier étage

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce samedi en tout début d’après-midi à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) après la défenestration d’une jeune femme.
À leur arrivée rue de la Paix, les secours ont pris en charge une victime âgée de 19 ans, qui avait chuté du premier étage d’un immeuble.
Transportée à l’hôpital
Huit sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, aux côtés de la police et des services municipaux. Après reconnaissance, la jeune femme a été médicalisée avant son évacuation vers le CHU de Rouen dans un état d’urgence relative.
Les circonstances de la chute restent à éclaircir.
