Déville-lès-Rouen : une jeune femme blessée après une chute du premier étage




Samedi 6 Décembre 2025 - 13:46


La jeune femme a été transportée à l’hôpital en urgence relative - illustration Pixabay
Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce samedi en tout début d’après-midi à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) après la défenestration d’une jeune femme.

À leur arrivée rue de la Paix, les secours ont pris en charge une victime âgée de 19 ans, qui avait chuté du premier étage d’un immeuble.
 

Transportée à l’hôpital

Huit sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, aux côtés de la police et des services municipaux. Après reconnaissance, la jeune femme a été médicalisée avant son évacuation vers le CHU de Rouen dans un état d’urgence relative.

Les circonstances de la chute restent à éclaircir.
 




