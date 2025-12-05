Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure

Au programme : un hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service en 2025, la revue des troupes départementales et la remise d’insignes, de décorations et de médailles aux personnels distingués. Un moment fort marquera aussi la cérémonie avec le baptême officiel de la formation d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels 2025-01.

⸻

Pratique

📍 Centre d’incendie et de secours de Pont-Audemer

1 rue du 8 Mai 1945

🕙 Samedi 6 décembre 2025 à 10h30