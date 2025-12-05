Connectez-vous S'inscrire

Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure


Le centre d’incendie et de secours de Pont-Audemer sera le cœur battant de la Sainte-Barbe ce samedi matin. Autorités et élus rendront hommage aux sapeurs-pompiers, célèbreront leurs engagements et distingueront celles et ceux décorés en 2025.



Vendredi 5 Décembre 2025 - 15:29


Une atmosphère solennelle est attendue ce samedi 6 décembre à 10h30 au centre de secours de Pont-Audemer pour la traditionnelle Sainte-Barbe départementale de l’Eure. Un rendez-vous à la fois protocolaire et fraternel, dédié à la mémoire, au courage et à la reconnaissance des soldats du feu.

Seront notamment présents Charles Giusti, préfet de l’Eure, Alexandre Rassaërt, président du Conseil départemental, Pascal Lehongre, président du conseil d’administration du SDIS, Alexis Darmois, maire de Pont-Audemer, ainsi que le contrôleur général Emmanuel Ducouret, directeur départemental et chef de corps.

Hommages, décorations et baptême de promotion

Au programme : un hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service en 2025, la revue des troupes départementales et la remise d’insignes, de décorations et de médailles aux personnels distingués. Un moment fort marquera aussi la cérémonie avec le baptême officiel de la formation d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels 2025-01.



Pratique
📍 Centre d’incendie et de secours de Pont-Audemer
1 rue du 8 Mai 1945
🕙 Samedi 6 décembre 2025 à 10h30




Mots clés : Eure, pompiers, Sainte-Barbe. pont-Audemer





05/12/2025

