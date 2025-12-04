Connectez-vous S'inscrire

Stupéfiants, défaut de permis et d’assurance à Petit-Couronne : l'automobiliste placé en garde à vue


Un automobiliste a été interpellé mercredi soir à Petit-Couronne après un contrôle routier. Le conducteur a fait l'objet de plusieurs procédures : détention de stupéfiants, défaut de permis et d'assurance.



Jeudi 4 Décembre 2025 - 12:24


Illustration Adobe Stock
Les faits se déroulent ce mercredi 3 décembre vers 22h15 rue Aristide-Briand, à Petit-Couronne, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime). Les policiers remarquent un véhicule s’engageant dans la rue Maurce-Cadot en sens interdit, sans faire usage de ses clignotants. Ils décident de procéder à un contrôle.

Le conducteur se range immédiatement. Les vérifications révèlent que le véhicule n’est pas assuré et que l’homme, âgé de 26 ans, ne possède aucun permis de conduire. Une forte odeur de produits stupéfiants se dégage de l’habitacle. À la demande des policiers, l’individu remet spontanément un morceau de résine de cannabis.

Un pochon de cocaïne dans les buissons

Invité à sortir du véhicule, le conducteur tente discrètement de récupérer un objet dans l’habitacle puis jette un petit sachet dans les buissons voisins. Les policiers découvrent un pochon contenant une poudre blanche, suspectée être de la cocaïne.

Le dépistage salivaire s’avérera positif au THC et à la cocaïne. Le véhicule est immobilisé et l’homme est placé en garde à vue.




