Yvelines : un véhicule volé termine sa course sur une bretelle de la N12 après un refus d’obtempérer

Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:35

Un conducteur de 19 ans a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi après une course-poursuite entre Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Le véhicule, volé, a fini accidenté sur une bretelle de la N12. Le jeune homme a été hospitalisé pour examens.



En patrouille de surveillance sur le secteur de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), les policiers de la Brigade anti-criminalité repèrent un Hyundai Tucson circulant en plein-phares, avec un seul jeune occupant à bord. Les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle. Mais à la vue du gyrophare, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite.



La poursuite s’engage en direction de Guyancourt, jusqu’au rond-point des Sangliers, avant de se poursuivre vers la N12 en direction de Versailles.

Le véhicule se retourne sur la bretelle d’accès Lors de la prise en charge par la voiture de police sur la bretelle d’accès à la N12, le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Le Hyundai percute le terre-plein central puis se retourne. Les sapeurs-pompiers, rapidement sur place, portent secours au jeune homme, qui est transporté au centre hospitalier pour examens sous escorte policière.



Dans le même temps, une patrouille se rend au domicile des propriétaires du Tucson. Ces derniers confirment le vol de leur véhicule et sont invités à déposer plainte. Le SUV a été pris en charge par le garage de permanence.

