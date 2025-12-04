Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines : un véhicule volé termine sa course sur une bretelle de la N12 après un refus d’obtempérer


Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:35

Un conducteur de 19 ans a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi après une course-poursuite entre Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Le véhicule, volé, a fini accidenté sur une bretelle de la N12. Le jeune homme a été hospitalisé pour examens.



Le jeune conducteur roulait en plein-phares lorsqu'il a été repéré par les policiers en patrouille - Illusration Pixabay / Ricardo Martínez González
Le jeune conducteur roulait en plein-phares lorsqu'il a été repéré par les policiers en patrouille - Illusration Pixabay / Ricardo Martínez González
En patrouille de surveillance sur le secteur de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), les policiers de la Brigade anti-criminalité  repèrent un Hyundai Tucson circulant en plein-phares, avec un seul jeune occupant à bord. Les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle. Mais à la vue du gyrophare, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite.

La poursuite s’engage en direction de Guyancourt, jusqu’au rond-point des Sangliers, avant de se poursuivre vers la N12 en direction de Versailles.

Le véhicule se retourne sur la bretelle d’accès

Lors de la prise en charge par la voiture de police sur la bretelle d’accès à la N12, le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Le Hyundai percute le terre-plein central puis se retourne. Les sapeurs-pompiers, rapidement sur place, portent secours au jeune homme, qui est transporté au centre hospitalier pour examens sous escorte policière.

Dans le même temps, une patrouille se rend au domicile des propriétaires du Tucson. Ces derniers confirment le vol de leur véhicule et sont invités à déposer plainte. Le SUV a été pris en charge par le garage de permanence.



Vous pouvez réagir à cet article

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves | Articles à écouter

Plus de prévisions : Prévisions météo 30 jours
Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
index.php?action=html

Yvelines : un véhicule volé termine sa course sur une bretelle de la N12 après un refus d’obtempérer

04/12/2025

Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

04/12/2025

Yvelines. Jet de pierre sur un véhicule à Sartrouville : la police lance un appel à témoins

04/12/2025

Yvelines. Mailys, 15 ans, retrouvée saine et sauve à Tours, 9 jours après sa disparition

03/12/2025

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025

Yvelines : deux jeunes interpellés après un vol dans un véhicule à Aubergenville

28/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

19/11/2025

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags