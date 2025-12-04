Neufchâtel-en-Bray. Des cuves de goudron vieilles d’un siècle retirées en urgence

Enfouies depuis les années 1930 sous la chaussée, deux anciennes cuves de goudron sont à l’origine d’une pollution récurrente révélée récemment dans le secteur de la rue Grande-Flandre à Neufchâtel-en-Bray. L’État a engagé une opération de dépollution d’ampleur, prévue pour durer environ trois semaines, annonce ce jeudi soir la préfecture de Seine-Maritime.



Depuis plusieurs mois, une substance noire et visqueuse remontait régulièrement en surface à proximité de l’intersection des rues Grande-Flandre et de la Petite-Vitesse, une zone où sont implantées de nombreux entreprises industrielles et commerciales. Les investigations menées ont permis d’identifier la présence de deux anciennes cuves contenant du goudron, vestiges d’activités industrielles anciennes. Leur retrait est destinée à assainir durablement la zone impactée.