Neufchâtel-en-Bray. Des cuves de goudron vieilles d’un siècle retirées en urgence


À Neufchâtel-en-Bray, l’État lance une opération de dépollution après la découverte de deux anciennes cuves de goudron enfouies sous la voirie depuis près d’un siècle. À l’origine de remontées noires et visqueuses en surface, ces vestiges industriels font l’objet d’un chantier sensible appelé à durer plusieurs semaines.



Jeudi 4 Décembre 2025 - 17:47


C'est dans cette zone, non loin de l'intersection des rues Grande-Flandre et de la Petite-Vitesse que le phénomène a été constaté précise la préfecture - Illustration Google Maps
Enfouies depuis les années 1930 sous la chaussée, deux anciennes cuves de goudron sont à l’origine d’une pollution récurrente révélée récemment dans le secteur de la rue Grande-Flandre à Neufchâtel-en-Bray. L’État a engagé une opération de dépollution d’ampleur, prévue pour durer environ trois semaines, annonce ce jeudi soir la préfecture de Seine-Maritime.

Depuis plusieurs mois, une substance noire et visqueuse remontait régulièrement en surface à proximité de l’intersection des rues Grande-Flandre et de la Petite-Vitesse, une zone où sont implantées de nombreux entreprises industrielles et commerciales. Les investigations menées ont permis d’identifier la présence de deux anciennes cuves contenant du goudron, vestiges d’activités industrielles anciennes. Leur retrait est destinée à assainir durablement la zone impactée. 

Un chantier sous haute surveillance

Les opérations sont pilotées par les services de l’État avec des entreprises spécialisées dans la gestion des sols pollués. Le périmètre a été sécurisé afin de limiter les risques pour les riverains et les usagers. Le goudron, produit hautement polluant, nécessite des précautions strictes lors de sa manipulation et de son évacuation.

La nature de cette opération sera détaillée lors du lancement officiel du chantier, lundi 8 décembre, en présence d'Audrey Baconnais Rosez, sous-préfète de Dieppe, et de Xavier Lefrançois, maire de Neufchâtel-en-Bray.
 





Mots clés : cuves de goudron, dépollution, Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime





