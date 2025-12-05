Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

Publié le Vendredi 5 Décembre 2025 à 12:56

Un homme en crise a été maîtrisé jeudi soir à Bougival (Yvelines) après s’être retranché chez lui en affirmant être armé d’un couteau.

