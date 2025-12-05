Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

Les secours avaient été appelés pour un individu d’une cinquantaine d’années, schizophrène présumé et en pleine agitation à son domicile de la rue Yvan-Tourgueneff. Lorsque les pompiers ont tenté d’entrer en contact avec lui, l’homme a brusquement refermé sa porte, déclarant à travers celle-ci qu’il détenait une arme blanche.
Les policiers enfoncent la porte
La brigade anticriminalité et une patrouille de police-secours ont alors été mobilisées. Les forces de l’ordre ont dû enfoncer la porte pour pénétrer à l’intérieur et neutraliser l’individu, âgé de 51 ans, à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, sans faire de blessé.
Pris en charge par les pompiers, le quinquagénaire a été transporté au centre hospitalier pour évaluation médicale.
