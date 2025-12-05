Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC


Publié le Vendredi 5 Décembre 2025 à 12:56

Un homme en crise a été maîtrisé jeudi soir à Bougival (Yvelines) après s’être retranché chez lui en affirmant être armé d’un couteau.



Illustration DGPN
Illustration DGPN
Les secours avaient été appelés pour un individu d’une cinquantaine d’années, schizophrène présumé et en pleine agitation à son domicile de la rue Yvan-Tourgueneff. Lorsque les pompiers ont tenté d’entrer en contact avec lui, l’homme a brusquement refermé sa porte, déclarant à travers celle-ci qu’il détenait une arme blanche.

Les policiers enfoncent la porte

La brigade anticriminalité et une patrouille de police-secours ont alors été mobilisées. Les forces de l’ordre ont dû enfoncer la porte pour pénétrer à l’intérieur et neutraliser l’individu, âgé de 51 ans, à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, sans faire de blessé.

Pris en charge par les pompiers, le quinquagénaire a été transporté au centre hospitalier pour évaluation médicale.
 




05/12/2025

