Yvelines. Jet de pierre sur un véhicule à Sartrouville : la police lance un appel à témoins

Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:15

Un grave accident provoqué par le jet d’une pierre depuis un pont s’est produit sur la RD1021, entre Sartrouville et Montesson. Les enquêteurs recherchent activement des témoins pour faire la lumière sur les circonstances exactes.

