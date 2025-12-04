Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Jet de pierre sur un véhicule à Sartrouville : la police lance un appel à témoins


Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:15

Un grave accident provoqué par le jet d’une pierre depuis un pont s’est produit sur la RD1021, entre Sartrouville et Montesson. Les enquêteurs recherchent activement des témoins pour faire la lumière sur les circonstances exactes.



Les investigations ont été confiées au service local de police judiciaire du commissariat de Sartrouville - Illustration DGPN
Les investigations ont été confiées au service local de police judiciaire du commissariat de Sartrouville - Illustration DGPN
Les faits se sont déroulés lundi 1er décembre 2025, sur la RD1021, axe reliant Sartrouville à Montesson. Selon les premiers éléments, une pierre aurait été jetée depuis un pont sur un véhicule en circulation, provoquant un accident qualifié de grave par les forces de l’ordre.

L’accident est survenu entre 22 heures et 22 h 15, dans un créneau horaire désormais au cœur de l’enquête. Les circonstances exactes restent à établir.

La police judiciaire chargée de l'enquête

Les enquêteurs du service local de police judiciaire du commissariat de Sartrouville tentent de reconstituer précisément le déroulement des faits. La piste d’un jet volontaire depuis un ouvrage d’art est sérieusement envisagée.

Les investigations portent notamment sur le secteur situé à hauteur de la rue des Richebourgs et de la rue Fresnel, à Sartrouville, où toute information pourrait s’avérer déterminante.

📌 Appel à témoins
  • Toute personne ayant été témoin de l’accident ou ayant remarqué un comportement inhabituel dans le secteur de la rue des Richebourgs et de la rue Fresnel à Sartrouville, entre 22 h et 22 h 15, est invitée à contacter le commissariat de Sartrouville au  📞 01 61 04 76 00
 




04/12/2025

