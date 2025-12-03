Collecte solidaire de jouets : l’Université du Havre se mobilise avant les fêtes

Pour la troisième année consécutive, l’université confirme son rôle d’acteur engagé au service du territoire. Cette action s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir les valeurs de partage, d’inclusion et de responsabilité sociale auprès de toute la communauté universitaire.



« S’engager pour les autres fait partie de notre identité. Grâce à cette collecte, nous offrons non seulement des jouets, mais aussi du soutien, de la joie et un véritable message d’espoir aux familles locales », souligne Matthias Lépine.



Ouverte à tous, la mobilisation s’adresse aux étudiants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et visiteurs, invités à participer à cet élan de générosité.



⸻



🧸Infos pratiques



Où déposer ses dons ?

• 2ᵉ étage de la Maison de l’Étudiant (MDE)

• Accueil de la MDE, pour les dépôts rapides

• Période de collecte : du 3 au 10 décembre

• Dons acceptés : jouets, jeux et livres en très bon état



Par cette initiative, l’Université Le Havre Normandie rappelle que chaque geste compte. Même modeste, chaque don contribue à illuminer les fêtes d’un enfant et à renforcer les liens de solidarité sur le territoire.