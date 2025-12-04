Connectez-vous S'inscrire
Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines


Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 21:03

Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé dans un élevage de faisans à Saint-Hilarion. Des zones de protection et de surveillance ont été immédiatement mises en place autour du site pour éviter toute propagation du virus.



Une opération de dépeuplement des faisans de l’élevage contaminé doit par ailleurs être menée dans les prochains jours - Illustration Pexels / Marek Piwnicki
La préfecture des Yvelines a confirmé ce jeudi soir la présence du virus dans un élevage situé au sud du département. Pour contenir le risque sanitaire, un arrêté préfectoral instaure une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour de l’exploitation concernée.
 
  • Dans un rayon de 3 km, les communes d’Emancé, Gazeran, Hermeray, Poigny-la-Forêt, Rambouillet et Saint-Hilarion sont directement concernées.
  • La zone élargie de 10 km inclut également notamment Adainville, La Boissière-École, Les Bréviaires, Clairefontaine-en-Yvelines, Le Perray-en-Yvelines, Saint-Léger-en-Yvelines, Sonchamp ou encore Vieille-Église-en-Yvelines.

Des restrictions strictes pour éviter la propagation

Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des mesures renforcées. Les mouvements d’animaux sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Des autocontrôles obligatoires sont également imposés dans les établissements commerciaux.

Une opération de dépeuplement des faisans de l’élevage contaminé doit par ailleurs être menée dans les prochains jours. Les services de l’État restent mobilisés aux côtés de l’éleveur pour gérer la situation. Les professionnels de la filière, comme les particuliers détenteurs de basses-cours, sont appelés à appliquer strictement les règles de biosécurité.

La France est placée en risque élevé face à l’influenza aviaire depuis le 22 octobre 2025, impliquant un renforcement national des mesures de prévention.

À retenir : la consommation de viande, de foie gras et d’œufs ne présente aucun risque pour l’Homme, rappelle la préfecture.
 




Vous pouvez réagir à cet article

