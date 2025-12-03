Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées

Deux habitants de l'immeuble ont été mis en sécurité par les sapeurs-pompiers - Illustration Aurélie/infonormandie
Un important dispositif de secours a été déployé vers 17h45 quai Pierre-Corneille après le déclenchement d’un incendie impliquant une trottinette électrique entreposée dans les communs d’un immeuble. Seize sapeurs-pompiers mobilisés à bord de sept engins sont rapidement intervenus pour circonscrire le sinistre.
Deux personnes se trouvaient en difficulté à l'arrivée des secours. Elles ont été mises en sécurité au moyen de l’échelle aérienne, tandis que les équipes engageaient l’extinction du feu.
Trois victimes transportées à l’hôpital
Le feu a été rapidement maîtrisé, mais d’importantes fumées ont envahi les parties communes de l'immeuble. Trois personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été prises en charge et transportées vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen pour des examens de contrôle. Les causes précises de l’incendie restent à déterminer.
