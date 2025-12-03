Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées

Un feu de trottinette électrique s’est déclaré ce mercredi en fin d’après-midi dans les parties communes d’un immeuble du quai Pierre-Corneille à Rouen. Trois victimes, incommodées par les fumées, ont été transportées à l’hôpital.