Connectez-vous S'inscrire

Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées


Un feu de trottinette électrique s’est déclaré ce mercredi en fin d’après-midi dans les parties communes d’un immeuble du quai Pierre-Corneille à Rouen. Trois victimes, incommodées par les fumées, ont été transportées à l’hôpital.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 19:55


Deux habitants de l'immeuble ont été mis en sécurité par les sapeurs-pompiers - Illustration Aurélie/infonormandie
Deux habitants de l'immeuble ont été mis en sécurité par les sapeurs-pompiers - Illustration Aurélie/infonormandie
Un important dispositif de secours a été déployé vers 17h45 quai Pierre-Corneille après le déclenchement d’un incendie impliquant une trottinette électrique entreposée dans les communs d’un immeuble. Seize sapeurs-pompiers mobilisés à bord de sept engins sont rapidement intervenus pour circonscrire le sinistre.

Deux personnes se trouvaient en difficulté à l'arrivée des secours. Elles ont été mises en sécurité au moyen de l’échelle aérienne, tandis que les équipes engageaient l’extinction du feu.

Trois victimes transportées à l’hôpital

Le feu a été rapidement maîtrisé, mais d’importantes fumées ont envahi les parties communes de l'immeuble. Trois personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été prises en charge et transportées vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen pour des examens de contrôle. Les causes précises de l’incendie restent à déterminer.
 





Mots clés : enquête, faits divers, incendie, police, Rouen, Seine-Maritime, trottinette





http://

Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées

03/12/2025

Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

03/12/2025

Collision entre une voiture et une trottinette à Rouen : trois blessés transportés à l'hôpital

03/12/2025

Eure. Il chute d'une machine agricole : un homme de 55 ans blessé grièvement à Mesnil-en-Ouche

03/12/2025

Yvelines. Mailys, 15 ans, retrouvée saine et sauve à Tours, 9 jours après sa disparition

03/12/2025

Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée

03/12/2025

Collecte solidaire de jouets : l’Université du Havre se mobilise avant les fêtes

03/12/2025

Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre

03/12/2025

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025

Sondages géotechniques sur l'A150 à Maromme : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

02/12/2025

Collision entre deux bus à Bonsecours, près de Rouen : une victime prise en charge

02/12/2025

Un kayakiste de 64 ans, tombé à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer

02/12/2025

Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

02/12/2025

Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime

02/12/2025

Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite

01/12/2025

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

01/12/2025

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025

Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

30/11/2025

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025 -

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025 -

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen