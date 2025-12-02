Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

Après la remise en circulation définitive de certains secteurs déjà achevés, le chantier de la déviation sud-ouest d’Évreux devait entrer dans une phase décisive. Mais depuis février 2023, les travaux du franchissement du bras du Gors de l’Iton, au niveau du demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent, sont freinés par un problème géotechnique important.



Les fondations de l’ouvrage se sont révélées instables, imposant de lourdes investigations supplémentaires et une refonte partielle des solutions techniques. Ces études sont toujours en cours. Le redémarrage effectif du chantier est désormais envisagé au deuxième trimestre 2026, avec un achèvement de l’ouvrage reporté au dernier trimestre 2028, indique la préfecture qui a fait ce mardi un point sur l'avancement du chantier..