Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

Après la remise en circulation définitive de certains secteurs déjà achevés, le chantier de la déviation sud-ouest d’Évreux devait entrer dans une phase décisive. Mais depuis février 2023, les travaux du franchissement du bras du Gors de l’Iton, au niveau du demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent, sont freinés par un problème géotechnique important.
Les fondations de l’ouvrage se sont révélées instables, imposant de lourdes investigations supplémentaires et une refonte partielle des solutions techniques. Ces études sont toujours en cours. Le redémarrage effectif du chantier est désormais envisagé au deuxième trimestre 2026, avec un achèvement de l’ouvrage reporté au dernier trimestre 2028, indique la préfecture qui a fait ce mardi un point sur l'avancement du chantier..
Une succession de chantiers encore à lancer
En parallèle, les opérations de libération des emprises se poursuivent. Les dernières fouilles archéologiques, financées dans le cadre du projet, sont actuellement menées sur plusieurs secteurs. Dans le même temps, les concessionnaires de réseaux interviennent depuis septembre 2025 dans le secteur des Fayaux pour déplacer les réseaux existants. Ces travaux préparatoires devraient s’achever début 2026.
Une fois l’ouvrage du Gors relancé, le projet devra enchaîner avec l’ensemble des chantiers structurants encore attendus : terrassements et chaussées de la section principale en 2x2 voies, réalisation des échangeurs des Fayaux et de Cambolle, installation des protections acoustiques, création des passages à faune et aménagements environnementaux.
Une ouverture désormais prévue en 2029 ou 2030
Compte tenu de l’ampleur des retards cumulés, la mise en service de la déviation sud-ouest d’Évreux est désormais annoncée pour 2029, voire 2030. Un calendrier affiné sera communiqué dans les prochains mois, en fonction du phasage définitif des travaux. Des informations régulières au public sont annoncées.
En parallèle de l’avancement du chantier, la DREAL Normandie poursuit la mise en œuvre des engagements environnementaux de l’État : préservation de la ressource en eau, protection de la faune et de la flore, et mesures compensatoires prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisation du projet.
