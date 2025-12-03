Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

Le jeune homme, dont l'état a été jugé grave, a été admis aux urgences du centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux - Illustration infonormandie
Les faits se sont produits ce mercredi après-midi vers 14h45. L’adolescent, qui promenait son chien près de chez lui, rue de la Censurière, a été violemment agressé par un individu armé d’un objet tranchant. Touché sérieusement à la cuisse, le jeune a néanmoins réussi à regagner son domicile pour alerter les secours.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté dans un état jugé grave vers le centre hospitalier d’Évreux. On ignore si le pronostic vital était ou non engagé au moment de son admission, en urgence absolue.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté dans un état jugé grave vers le centre hospitalier d’Évreux. On ignore si le pronostic vital était ou non engagé au moment de son admission, en urgence absolue.
Une enquête ouverte pour retrouver l’agresseur
L’auteur des faits a immédiatement pris la fuite après l’agression. Une enquête a été confiée à la police afin d’identifier et d’interpeller le suspect. Les premières investigations s’attachent notamment à déterminer les circonstances précises de l’attaque.
L’audition de la victime permettra aux enquêteurs d’obtenir un signalement de l’individu en fuite et d’établir si les deux protagonistes se connaissaient. Les recherches se poursuivent activement dans le secteur.
L’audition de la victime permettra aux enquêteurs d’obtenir un signalement de l’individu en fuite et d’établir si les deux protagonistes se connaissaient. Les recherches se poursuivent activement dans le secteur.
Les autres infos du jour
-
Eure. Il chute d'une machine agricole : un homme de 55 ans blessé grièvement à Mesnil-en-Ouche
-
Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée
-
Collecte solidaire de jouets : l’Université du Havre se mobilise avant les fêtes
-
Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre