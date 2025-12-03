Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

Les faits se sont produits ce mercredi après-midi vers 14h45. L’adolescent, qui promenait son chien près de chez lui, rue de la Censurière, a été violemment agressé par un individu armé d’un objet tranchant. Touché sérieusement à la cuisse, le jeune a néanmoins réussi à regagner son domicile pour alerter les secours.



Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté dans un état jugé grave vers le centre hospitalier d’Évreux. On ignore si le pronostic vital était ou non engagé au moment de son admission, en urgence absolue.