Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé


Un jeune de 17 ans a été transporté en urgence à l’hôpital après avoir été grièvement blessé à la cuisse lors d’une agression survenue en pleine rue, ce mercredi après-midi, dans le quartier de la Censurière à Évreux.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 19:47


Le jeune homme, dont l'état a été jugé grave, a été admis aux urgences du centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux - Illustration infonormandie
Les faits se sont produits ce mercredi après-midi vers 14h45. L’adolescent, qui promenait son chien près de chez lui, rue de la Censurière, a été violemment agressé par un individu armé d’un objet tranchant. Touché sérieusement à la cuisse, le jeune a néanmoins réussi à regagner son domicile pour alerter les secours.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté dans un état jugé grave vers le centre hospitalier d’Évreux. On ignore si le pronostic vital était ou non engagé au moment de son admission, en urgence absolue.

Une enquête ouverte pour retrouver l’agresseur

L’auteur des faits a immédiatement pris la fuite après l’agression. Une enquête a été confiée à la police afin d’identifier et d’interpeller le suspect. Les premières investigations s’attachent notamment à déterminer les circonstances précises de l’attaque.

L’audition de la victime permettra aux enquêteurs d’obtenir un signalement de l’individu en fuite et d’établir si les deux protagonistes se connaissaient. Les recherches se poursuivent activement dans le secteur.
 





03/12/2025

