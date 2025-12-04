Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer


Publié le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:28

Un véhicule signalé volé a été pris en chasse mercredi soir sur l’A13. Le conducteur a finalement été intercepté par la police à l'issue d'un aller-retour entre Mantes et Poissy (Yvelines).



Le véhicule signalé volé a été repéré grâce au système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (Lapi) dont sont équipés certains véhicules de police - Illustration
Le véhicule signalé volé a été repéré grâce au système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (Lapi) dont sont équipés certains véhicules de police - Illustration
Cette nuit de mercredi à jeudi peu avant minuit, les équipages de la BAC (brigade anticriminalité) repèrent un Peugeot 5008 signalé volé au dispositif LAPI (lecture automatique de plaques minéralogiques) circulant en direction de l’A13, à Mantes-la-Ville. Le véhicule est déclaré volé depuis le 1er décembre 2025. À la vue des policiers, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite.

La poursuite s’engage sur l'autoroute A13 en direction de Paris d’abord jusqu’à la sortie de Poissy, avant que le fuyard ne fasse demi-tour pour reprendre l’autoroute et revenir sur ses pas en direction de Mantes-la-Jolie. Plusieurs équipages de la BAC et de la police-secours sont mobilisés pour tenter de l’intercepter.

Intercepté rue Georges-Brassens

À la sortie Mantes-Centre, le conducteur quitte l’autoroute et poursuit sa course dans le secteur de Mantes-la-Ville. Lors de sa fuite, le véhicule percute une bordure sans gravité. Il finit par s’immobiliser rue Georges-Brassens, avant que le conducteur ne tente de s’échapper à pied. Il est finalement interpellé quelques instants plus tard, sans opposer de résistance. Il est placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et recel de voiture volée.

Lors de l’intervention, un véhicule de police-secours percute le 5008 à l’arrêt. Le choc provoque des dégradations sur le véhicule administratif (une portière et un rétroviseur endommagés). Aucun fonctionnaire n’a été blessé.



