Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

Cette nuit de mercredi à jeudi peu avant minuit, les équipages de la BAC (brigade anticriminalité) repèrent un Peugeot 5008 signalé volé au dispositif LAPI (lecture automatique de plaques minéralogiques) circulant en direction de l’A13, à Mantes-la-Ville. Le véhicule est déclaré volé depuis le 1er décembre 2025. À la vue des policiers, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite.



La poursuite s’engage sur l'autoroute A13 en direction de Paris d’abord jusqu’à la sortie de Poissy, avant que le fuyard ne fasse demi-tour pour reprendre l’autoroute et revenir sur ses pas en direction de Mantes-la-Jolie. Plusieurs équipages de la BAC et de la police-secours sont mobilisés pour tenter de l’intercepter.