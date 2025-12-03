Connectez-vous S'inscrire

Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée


Un véhicule signalé volé, deux adolescents à son bord, de la résine de cannabis et une cagoule : un contrôle de nuit rue Lucie Aubrac à Harfleur a conduit à une double interpellation.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 11:42


Le conducteur, sans permis au volant d'une voiture volée, avait 17 ans - Illustration Pexels
Le conducteur, sans permis au volant d'une voiture volée, avait 17 ans - Illustration Pexels
Dans la nuit de mardi à mercredi, un équipage de police contrôle un véhicule stationné rue Lucie-Aubrac, à Harfleur (Seine-Maritime). À l’intérieur, deux occupants très jeunes : le conducteur, âgé de 17 ans, et son passager de 16 ans. Le moteur est coupé, aucune clé n’est présente sur le contact. Les ceintures sont fixées dans le dos et le conducteur porte plusieurs paires de gants. L’adolescent apparaît extrêmement nerveux et tremblant.

Lors de la palpation, le conducteur est trouvé porteur de résine de cannabis. Il affirme ne pas savoir à qui appartient le véhicule, renvoyant vers son passager. Ce dernier, également contrôlé, transporte une cagoule dans la poche de sa veste. Il déclare que la voiture appartient à « une connaissance » sans vouloir en préciser l’identité.

Un véhicule déclaré volé quelques heures plus tôt

Les vérifications au fichier des antécédents judiciaires révèlent que le passager de 16 ans est sous mesure judiciaire avec interdiction de quitter son domicile entre 21h et 7h. Il est donc en infraction au moment du contrôle. Les deux jeunes sont immédiatement interpellés.

Peu après, un autre équipage confirme que le véhicule a été déclaré volé quelques heures plus tôt, en fin d'après-midi. Les deux mineurs ont été placés en garde à vue pour vol de véhicule, conduite sans permis, détention de stupéfiants et non-respect d’une mesure judiciaire pour le passager. Une enquête a été confiée aux services de police.





Mots clés : enquête, faits divers, Harfleur, police, Seine-Maritime





http://

Yvelines. Mailys, 15 ans, retrouvée saine et sauve à Tours, 9 jours après sa disparition

03/12/2025

Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée

03/12/2025

Grandes marées : vigilance maximale sur le littoral normand du 4 au 7 décembre

03/12/2025

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025

Sondages géotechniques sur l'A150 à Maromme : prolongement des travaux jusqu’au vendredi 5 décembre

02/12/2025

Collision entre deux bus à Bonsecours, près de Rouen : une victime prise en charge

02/12/2025

Un kayakiste de 64 ans, tombé à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer

02/12/2025

Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

02/12/2025

Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime

02/12/2025

Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite

01/12/2025

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

01/12/2025

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025

Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

30/11/2025

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025

Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

28/11/2025

Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant

28/11/2025

L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz

28/11/2025

Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

28/11/2025

Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU

28/11/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025 -

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025 -

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen