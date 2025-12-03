Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée

Dans la nuit de mardi à mercredi, un équipage de police contrôle un véhicule stationné rue Lucie-Aubrac, à Harfleur (Seine-Maritime). À l’intérieur, deux occupants très jeunes : le conducteur, âgé de 17 ans, et son passager de 16 ans. Le moteur est coupé, aucune clé n’est présente sur le contact. Les ceintures sont fixées dans le dos et le conducteur porte plusieurs paires de gants. L’adolescent apparaît extrêmement nerveux et tremblant.
Lors de la palpation, le conducteur est trouvé porteur de résine de cannabis. Il affirme ne pas savoir à qui appartient le véhicule, renvoyant vers son passager. Ce dernier, également contrôlé, transporte une cagoule dans la poche de sa veste. Il déclare que la voiture appartient à « une connaissance » sans vouloir en préciser l’identité.
Un véhicule déclaré volé quelques heures plus tôt
Les vérifications au fichier des antécédents judiciaires révèlent que le passager de 16 ans est sous mesure judiciaire avec interdiction de quitter son domicile entre 21h et 7h. Il est donc en infraction au moment du contrôle. Les deux jeunes sont immédiatement interpellés.
Peu après, un autre équipage confirme que le véhicule a été déclaré volé quelques heures plus tôt, en fin d'après-midi. Les deux mineurs ont été placés en garde à vue pour vol de véhicule, conduite sans permis, détention de stupéfiants et non-respect d’une mesure judiciaire pour le passager. Une enquête a été confiée aux services de police.
