Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée

Dans la nuit de mardi à mercredi, un équipage de police contrôle un véhicule stationné rue Lucie-Aubrac, à Harfleur (Seine-Maritime). À l’intérieur, deux occupants très jeunes : le conducteur, âgé de 17 ans, et son passager de 16 ans. Le moteur est coupé, aucune clé n’est présente sur le contact. Les ceintures sont fixées dans le dos et le conducteur porte plusieurs paires de gants. L’adolescent apparaît extrêmement nerveux et tremblant.



Lors de la palpation, le conducteur est trouvé porteur de résine de cannabis. Il affirme ne pas savoir à qui appartient le véhicule, renvoyant vers son passager. Ce dernier, également contrôlé, transporte une cagoule dans la poche de sa veste. Il déclare que la voiture appartient à « une connaissance » sans vouloir en préciser l’identité.