Une maison détruite par les flammes à Chavigny-Bailleul : six riverains évacués dans la nuit

L'intervention des sapeurs-pompiers a été rendue délicate du fait de la présence au sol d'un câble de 400 volts - Illustration
Une habitation inoccupée de près de 100 m² a été ravagée par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi à Chavigny-Bailleul, dans l’Eure. Les secours sont intervenus vers 2 heures, rue de l’Orée-du-Bois, le long de l’axe Evreux – Nonancourt (N154). À leur arrivée, le bâtiment était entièrement embrasé.
Après avoir confirmé que personne ne s’y trouvait, les pompiers ont engagé deux lances pour circonscrire les flammes. Leur intervention a été perturbée par la présence au sol d’un câble électrique de 400 volts, générant régulièrement des arcs visibles, relate le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).
Six riverains mis en sécurité
Par précaution, les habitants des maisons voisines – six personnes au total – ont été évacués et placés en sécurité. Au plus fort du sinistre, vingt-sept sapeurs-pompiers du Sdis27 et des moyens spécialisés ont été déployés.
Aucune victime n’est à déplorer. Les secours étaient encore sur place ce vendredi matin, tandis que la gendarmerie procédait aux constatations. L’origine du départ de feu demeure inconnue à ce stade.
🟥 Le risque électrique, un défi pour les secours
La présence d’un câble 400 volts au sol a compliqué l’intervention. Dans ces cas-là, les équipes doivent à la fois lutter contre le feu et éviter tout risque de choc électrique ou de propagation par retour d’énergie, ce qui nécessite des procédures spécifiques et un renfort des services techniques.
