Seine-Maritime : 5000m2 de broussailles partent en fumée à Oissel

Quelque 5000 m2 de tourbe et autres broussailles ont été détruits par le feu qui s'est déclaré dans un massif boisé, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’intervention qui a débuté 14h30 a duré deux heures environ, le temps de s’assurer que tous les foyers résiduels étaient bien éradiqués.



A cause des fumées, une voie de circulation la été neutralisée sur la D18E après le rond-point des Colonnes en direction du rond-point des Vaches.