Sébastien Lecornu à la FNAC de Saint-Marcel (Eure) pour dédicacer son premier ouvrage Vers la guerre ?

Sébastien Lecornu, 38 ans, a occupé plusieurs fonctions électives. Maire de Vernon entre 2014 et 2015, il préside le Conseil départemental de l’Eure de 2015 à 2017 puis de 2021 à 2022. Nommé ministre chargé des Collectivités territoriales en 2018, il est élu sénateur en 2020 avant d’être nommé ministre des Outre-mer. Depuis 2022, il occupe le poste de ministre des Armées, une fonction qui confère à son analyse géopolitique un éclairage pragmatique et informé.



La rencontre à la Fnac Saint-Marcel s’annonce comme un moment privilégié d’échanges autour des grands enjeux internationaux actuels et des perspectives d’avenir que dessine Vers la guerre ?. Cette séance dédicace est ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.



Informations pratiques :

• Samedi 22 février 2025

• 10h00

• Fnac Saint-Marcel (Eure)

• Entrée libre