Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps


Une femme de 23 ans a été percutée par une voiture, en fin d’après-midi, à Rouen. Elle a été transportée en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle.



Mercredi 5 Novembre 2025 - 19:41


La jeune femme, prise en charge par les secours dans un état jugé grave, a été évacuée vers le CHU de Rouen - Illustration Adobe Stock
Une femme a été grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture, ce mercredi en fin d’après-midi à Rouen (Seine-Maritime).

Les secours ont été appelés peu avant 18 heures pour se rendre sur le boulevard Ferdinand de Lesseps, où un véhicule léger a renversé une piétonne. Après sa prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers et le SAMU, qui l'a médicalisée, la victime, âgée de 23 ans,  a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier universitaire de Rouen.

La police est intervenue pour sécuriser les lieux et réguler la circulation le temps de l’intervention.Une enquête a été ouverte par leurs services afin d'établie les circonstances précises de l’accident.





