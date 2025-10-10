Connectez-vous S'inscrire





Rouen : un petit chien attaqué et blessé mortellement par un staff non tenu en laisse


Un chien de race cavalier King Charles est mort des suites de ses blessures jeudi après-midi, après avoir été violemment attaqué par un autre chien non tenu en laisse.



Vendredi 10 Octobre 2025 - 11:49


Le cavalier King Charles a été attaqué par un staff en liberté près du palais de justice - Photo d'illustration Pixabay / PicsbyFran
Jeudi 9 octobre 2025, vers 15 heures, les policiers ont été appelés à se rendre aux abords du palais de justice de Rouen (Seine-Maritime) pour porter secours à une femme très choquée, dont le petit chien venait d’être attaqué. Cette femme, âgée de 59 ans,  sortait d’un magasin, son animal tenu en laisse, lorsqu’un chien de type staff, non muselé et non attaché, se serait précipité sur le sien.

Blessures mortelles

Selon ses déclarations, le propriétaire de l’animal en cause n’aurait fait aucune tentative pour retenir son chien. Les forces de l’ordre, en compagnie du  fils de la victime, ont rapidement transporté le cavalier King Charles aux urgences vétérinaires, où il a été déclaré décédé. L’animal souffrait notamment de graves perforations pulmonaires.

Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de cette attaque. Le propriétaire du staff n’a pas été interpellé à ce stade, et la victime n’a pas encore déposé de plainte, indique-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).



Mots clés : cavalier King Charles, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




