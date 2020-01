Rouen : un homme repêché en Seine, dans un état critique, par les sauveteurs aquatiques

Un homme de 62 ans a été repêché en Seine, à Rouen (Seine-Maritime) ce mardi matin vers 8h50. Un témoin a prévenu les sapeurs-pompiers qu'un homme était tombé dans le fleuve entre le Panorama XXL et le pont Guillaume le Conquérant, sur la rive droite.



Les sauveteurs aquatiques du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) ont été engagés et, au moyen de leur embarcation, ont récupéré la victime qui était en arrêt cardio-respiratoire.



Réanimé par les secours, le sexagénaire a été transporté en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen.



Une enquête est ouverte afin de déterminer dans quelles circonstances cet homme s'est retrouvé dans l'eau.