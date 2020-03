Rouen : trois voleurs placés en « confinement » à l'hôtel de police avec une amende de 135€ chacun

Alerté, le centre d'information et de commandement (CIC) qui gère les appels arrivant sur le 17, a dépêché sur les lieux un équipage de la BAC qui s 'est lancé à la recherche du véhicule suspect. Ce dernier, avec trois hommes à bord, a été aperçu rue de Lecat dans le secteur de la préfecture. Pris en charge, il a été intercepté rue du Mont-Riboudet.



Le conducteur et les deux passagers, dont un a tenté de se dissimuler à l'arrière du véhicule à l'arrivée des policiers, ont été interpellés. Il s'agit de trois individus « très défavorablement connus des services de police », qui sont âgés de 20 ans, 18 ans et de 25 ans, et respectivement domiciliés à Rouen, Grand-Quevilly et Le Havre. Le conducteur était en état d'ivresse et non titulaire du permis de conduire.