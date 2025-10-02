Connectez-vous S'inscrire





Rouen : incommodé par les vapeurs d’une friteuse, il fait un malaise en pleine nuit


Un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé inconscient sur son balcon après avoir inhalé des fumées de friture. Il aurait voulu se faire à manger après une soirée chez un cousin.



Jeudi 2 Octobre 2025 - 13:25



La friteuse était restée allumée dans la cuisine - Illustration Pixabay
La friteuse était restée allumée dans la cuisine - Illustration Pixabay
Ce jeudi matin vers 3h50, les secours ont été appelés à intervenir pour une personne incommodée par des fumées dans un appartement rue Georges-Braque à Grand-Couronne. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert un homme inconscient sur le balcon, en présence de sa compagne.

Cette dernière a expliqué que son conjoint s’était absenté dans la soirée pour un anniversaire. À son retour, il a voulu se faire des frites, mais l'appareil est resté allumé dans la cuisine. L’odeur s’est rapidement propagée dans tout l’immeuble, réveillant les voisins, puis la compagne. En ouvrant la porte de la cuisine, cette dernière a retrouvé sur le balcon son compagnon qui présentait alors des difficultés respiratoires.

Suspicion de monoxyde de carbone

Les pompiers ont pratiqué des gestes de réanimation avant de l’évacuer vers l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, suspectant une intoxication au monoxyde de carbone. Finalement, aucune trace de ce gaz incolore et inodore n’a été détectée après ventilation de l'appartement et de l'immeuble. Deux enfants de 12 ans présents dans le logement n’ont pas été blessés. Aucun relogement n’a été nécessaire.




Mots clés : enquête, faits divers, Grand-Couronne, pompiers, Seine-Maritime




Nouveau commentaire :

Modération des commentaires
* La rédaction de infoNormandie.com se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier tout commentaire pouvant contenir des propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, homophobe, sexiste et raciste.


Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire

02/10/2025

Collision mortelle entre une voiture et un bus à Yainville, en Seine-Maritime

02/10/2025

Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

02/10/2025

Rouen : incommodé par les vapeurs d’une friteuse, il fait un malaise en pleine nuit

02/10/2025

Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume

02/10/2025

Rouen : il frappe un passager d'un bus pour venger sa belle-soeur, victime d'une « main aux fesses »

02/10/2025

Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

01/10/2025

Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

01/10/2025

Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

01/10/2025

Eure : un sexagénaire meurt dans une collision avec un poids lourd à Conches-en-Ouche

01/10/2025

Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

01/10/2025

Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

01/10/2025

Un homme roué de coups et filmé devant le CHU de Rouen : ses agresseurs sont en garde à vue

01/10/2025

Accident sur le pont de Normandie : la circulation coupée vers Le Havre

30/09/2025

Seine-Maritime. Il chute avec sa moto à Bolbec : il n’a ni permis, ni casque, ni assurance

30/09/2025

Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

30/09/2025

Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

29/09/2025

Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

28/09/2025

Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen