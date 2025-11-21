Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

Illustration Adobe Stock
Les faits se déroulent hier jeudi vers 14 heures en plein centre-ville de Rouen lorsque des policiers municipaux tentent de contrôler un homme circulant sur les voies de bus au guidon d’une trottinette non homologuée. L’intéressé ignore les injonctions et poursuit sa route. Dans sa fuite, il percute un véhicule de la police nationale placé en travers de sa route pour stopper sa progression. L’homme chute au sol, sans blessure sérieuse.
Ecstasy. et résine de cannabis
Lors de son interpellation, les policiers découvrent sur lui un sachet de résine de cannabis ainsi que des comprimés d’ecstasy. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués ensuite se révéleront négatifs.
L’homme, domicilié à Rouen, est placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences aggravées sur policiers (du fait de la collision), détention de stupéfiants et défaut d’assurance. La trottinette a été prise en charge par la police municipale.
