Connectez-vous S'inscrire

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer


Un homme de 29 ans circulant sur une trottinette a été arrêté jeudi après une course improvisée dans le centre-ville de Rouen. Le fuyard est entré en collision avec un véhicule de police. Il transportait du cannabis et de l’ecstasy.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 10:50


Illustration Adobe Stock
Illustration Adobe Stock
Les faits se déroulent hier jeudi vers 14 heures en plein centre-ville de Rouen lorsque des policiers municipaux tentent de contrôler un homme circulant sur les voies de bus au guidon d’une trottinette non homologuée. L’intéressé ignore les injonctions et poursuit sa route. Dans sa fuite, il percute un véhicule de la police nationale placé en travers de sa route pour stopper sa progression. L’homme chute au sol, sans blessure sérieuse.

Ecstasy. et résine de cannabis

Lors de son interpellation, les policiers découvrent sur lui un sachet de résine de cannabis ainsi que des comprimés d’ecstasy. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués ensuite se révéleront négatifs.

L’homme, domicilié à Rouen, est placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences aggravées sur policiers (du fait de la collision), détention de stupéfiants et défaut d’assurance. La trottinette a été prise en charge par la police municipale.




Mots clés : accident, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, trottinette




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

19/11/2025

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

19/11/2025

Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

19/11/2025

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

19/11/2025

Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé

19/11/2025

Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

19/11/2025

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

19/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

14/11/2025 -

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen