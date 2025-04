Présidence des Républicains : Wauquiez et Retailleau en campagne en Normandie

La campagne interne pour la présidence du parti Les Républicains se poursuit sur le terrain. Deux des principaux prétendants, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, viendront tour à tour en Normandie pour rencontrer les militants et présenter leur projet.



Wauquiez attendu à Louviers le 1er mai



Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et figure de l’aile droite du parti, se rendra dans l’Eure le jeudi 1er mai à 18h00. Il rencontrera les militants de la fédération départementale lors d’une réunion prévue à la Salle des Colonnes, Cour de la mairie, 19 rue Mendès France, à Louviers.



Retailleau en réunion publique près de Rouen le 6 mai



Son concurrent, le sénateur de Vendée Bruno Retailleau, tiendra pour sa part une réunion publique en Seine-Maritime, à Saint-Martin-du-Vivier, le mardi 6 mai à 19h30. L’événement aura lieu à la salle des fêtes “Le Vivier”, située 1345 route de la Vallée.



Ces deux déplacements illustrent l’importance stratégique que les candidats accordent aux fédérations locales dans cette campagne interne, alors que les adhérents Les Républicains seront appelés à départager les candidats dans les prochaines semaines.