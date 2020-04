Pollution par les particules fines : la Seine-Maritime en alerte pour la journée de vendredi

Les conseils à observer :



• Éviter les activités physiques et sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) en intérieur comme en extérieur, et privilégiez les activités modérées.



• Prendre conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.

• En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès d’un professionnel de santé.

• Réduire, voire reporter, les activités physiques et sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) en intérieur comme en extérieur.

• En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès d’un professionnel de santé.



* Personnes vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires ...



* Personnes sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes diabétiques ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux ...