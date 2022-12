Plan grand froid : des places d'hébergement supplémentaires ouvertes en Seine-Maritime

Depuis le début de cet épisode de grand froid, la Seine-Maritime, via les services de la préfecture, mobilise les partenaires de la veille sociale et les responsables des structures pour proposer des solutions d'hébergement supplémentaires aux personnes vulnérables.



Des places d’hébergement supplémentaires sont ainsi ouvertes depuis vendredi 9 décembre et jusqu'à jeudi 14 décembre. Ce dispositif pourra être prolongé si les températures actuelles se poursuivaient au-delà de cette date.



À Rouen :

• Ouverture du gymnase Catherine-Graindor, pour l’accueil des hommes isolés.

• Ouverture du site Colette-Yver pour les femmes, familles et enfants. Ce dispositif restera ouvert jusqu’au 31 mars 2023.



Au Havre :

• Ouverture du gymnase Jacques-Monod, pour les personnes isolées.



Sur l’ensemble du département :

• En fonction du niveau d’occupation des dispositifs, des places hôtelières supplémentaires pourront également être mobilisées durant cette période, sur le territoire de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp.



Les équipes de la veille sociale (SIAO, accueils de jour, équipes mobiles, associations caritatives…) repèrent et orientent vers l’accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositifs, précise la préfecture.