Operation anti-drogue à La Madeleine d’Évreux : plusieurs immeubles passés au crible

Une opération de contrôle anti-stupéfiants a eu lieu, mercredi entre 15h et 16h30, dans des immeubles du quartier de La Madeleine à Évreux (Eure). Elle a mobilisé vingt-trois policiers, soit 16 nationaux et 7 municipaux ainsi qu’une équipe cynophile spécialisées dans la recherche de produits stupéfiants.



Plusieurs immeubles, dont les halls d’entrée sont réputés pour être des « points de deal », rue de Châteaubriand et autour du centre commercial 1 ont été passés au peigne fin. Neuf personnes ont été contrôlées et 11 grammes de résine de cannabis ont été saisies, dont six grammes dans un appartement occupé par une jeune femme.



Deux personnes ont été verbalisées pour détention et usage de stupéfiants (amende de 200€) et une troisième pour non-port du masque (135€).