Neige et verglas : l’Eure et la Seine-Maritime placés en vigilance orange ce samedi matin

La Seine-Maritime et l’Eure sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France, à compter de ce samedi 16 janvier jusqu'à demain dimanche 6 h.Une perturbation progresse ce matin par l'ouest. Avant le redoux prévu dans l'après-midi, elle donne de la neige dans un premier temps, évoluant progressivement en pluie. C'est cette dernière qui peut avoir le plus d'impact en présentant un caractère verglaçant en raison de températures encore légèrement négatives.C'est en particulier le cas ce matin et jusqu’en fin de matinée sur une partie est de l'Eure et de la Seine-Maritime. Des chutes de neige sont également possibles mais en quantité limitée, de 1 à 3cm, localement un peu plus sur les hauteurs de l'est des deux départements.La préfecture de région appelle donc chacun à la plus grande prudence, notamment aux abords du littoral et en bord de Seine.