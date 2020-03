Mise en garde sanitaire à propos de verrines vendues sur certains marchés de Seine-Maritime

Ces verrines non conformes ont été commercialisées sur différents marchés (Quincampoix, Auffay, Neufchâtel-en-Bray) et des foires du département de la Seine-Maritime (Cailly, Gournay-en-Bray, Saint- Victor-l’Abbaye).



« Compte-tenu des conditions de fabrication et de stockage non conformes à la législation sanitaire de ces produits, ces verrines sont susceptibles de présenter un risque pour le consommateur », détaille la préfecture de Seine-Maritime.



Par mesure de précaution, il leur est donc demandé « de ne pas consommer ces produits et de les détruire via les ordures ménagères ».