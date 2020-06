Le coronavirus en Normandie, c’est 621 morts depuis le début de l’épidémie

Les signes les plus classiques de la maladie sont la fièvre et la toux, rappelle l’Agence régionale de santé.



Il est également possible de développer une diarrhée, un mal de tête, la perte de goût ou de l’odorat, des courbatures inhabituelles et des engelures au niveau des doigts.



Aucune de ces situations ne doit être négligée.



Si vous êtes victime de ces symptômes, même bénins, consultez immédiatement votre médecin traitant (si vous n’en avez pas, composez le 116 117 - appel gratuit 24h/24, partout en Normandie) pour vous faire prescrire un test virologique RT-PCR.



Portez un masque en permanence.