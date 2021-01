Le Havre : un jeune à scooter fonce sur deux policiers qui voulaient le contrôler

Le jeune homme continuant sa route perd le contrôle de l’engin et heurte la voiture de police stationnée un peu plus loin. Le suspect est finalement interpellé. Âgé de 16 ans, le jeune havrais se montre très virulent envers les forces de l’ordre.



L’adolescent, en possession d’un couteau, est placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. L’enquête devra déterminer si le scooter a été volé.



Les deux policiers blessés se sont vus délivrer un certificat médical avec chacun trois jours d’interruption temporaire de travail.