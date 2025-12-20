Un passager, victime d’un malaise évacué par hélicoptère au large du Havre

La victime a été évacuée à bord d’un hélicoptère de la Marine nationale - illustration Préfecture maritime
Un passager du ferry Mont Saint Michel a été évacué médicalement hier vendredi en fin d’après-midi alors que le navire se trouvait au large du Havre (Seine-Maritime).
Alerté par le CROSS Jobourg, après un signalement du Centre de consultation médicale maritime, le dispositif de secours maritime a été déclenché. Une évacuation par hélicoptère a été décidée en lien avec le Samu de coordination médicale maritime.
La victime a été hélitreuillée par un hélicoptère de la Marine nationale puis transportée vers le groupe hospitalier du Havre, où elle a été prise en charge vers 19h30.
