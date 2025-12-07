Le Havre : trois voitures en feu… et la façade d’un immeuble touchée

Un incendie s’est déclaré ce dimanche matin boulevard Winston-Churchill, au Havre, où trois véhicules ont brûlé avant que les flammes ne lèchent la façade d’un immeuble au premier étage.
Enquête ouverte
Sept sapeurs-pompiers mobilisés ont éteint le feu à l’aide d’une lance à incendie, avec le soutien des polices municipale et nationale. Aucun blessé n’est signalé.
Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine de ces départs de feu.
