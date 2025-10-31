Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère


Un conducteur de 21 ans, connu pour des faits similaires, a été interpellé cette nuit au volant d’un véhicule… qu’il n’avait pas le droit de conduire.



Vendredi 31 Octobre 2025 - 14:52


Le conducteur sans permis était au volant de la voiture de sa grand-mère - Illustration Adobe Stock
Il est environ 4 heures cette nuit du 31 octobre quand une patrouille voit un véhicule s’arrêter à leur hauteur, à l'intersection de la rue Georges-Piatt, au Havre. Les policiers remarquent alors l’attitude étrange du conducteur : nerveux, paniqué, il tente à plusieurs reprises de démarrer en trombe mais reste sur place.

Positif aux stupéfiants

Lorsqu’il parvient finalement à avancer, les policiers décident de procéder à un contrôle. Le conducteur s’arrête plus loin sans difficulté et leur explique que la voiture appartient à sa grand-mère. Problème : il n’a pas le permis de conduire.

Un passage au fichier confirme cette situation, et révèle qu’il a déjà été verbalisé pour des faits similaires. Le test d’alcoolémie est négatif, mais le dépistage stupéfiants s’avère positif. Le véhicule a été immobilisé. Ses deux passagers, de 24 et 21 ans, eux aussi sont sans permis. 




31/10/2025

