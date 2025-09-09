L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

L’édition 2025 se déroulera dans plusieurs villes de l’agglomération de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy : Poissy, Achères, Houilles, Montesson, Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine.

Le public pourra retrouver de grandes figures de la scène francophone telles que Laurent Voulzy, Kery James, Stephan Eicher, Voyou, MPL ou encore Solann.

Aux côtés de ces têtes d’affiche, le festival mettra aussi en lumière des artistes émergents et confirmés : Mister Mat, Gauvache, BabX, Féloche, Ben Herbert Larue, Hélène Piris, Major-Moran, ainsi qu’une quarantaine d’autres musiciens venus de France, du Québec, de Belgique, de Suisse et d’Afrique francophone.

Un programme riche et engagé

• Des concerts intimistes dans des salles à taille humaine, propices à l’émotion et à la proximité.

• Les Vitrines Découvertes, tremplin pour la scène émergente francophone.

• Un spectacle jeune public, pour séduire familles et enfants.

• Un espace solidaire, chaque année consacré à une cause humanitaire, qui rappelle que culture et engagement avancent de concert.