Incendie à Torcy-le-Petit (Seine-Maritime) : les propriétaires de la maison vont être relogés

Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances à incendie pour combattre un feu qui menaçait de se propager à une habitation , chemin du Mont-Blanc à Torcy-le-Petit (Seine-Maritime).



Ce lundi, en milieu d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans un appentis abritant des bouteilles de gaz et du bois. Le feu s’est propagé à la maison située à proximité. Il a été rapidement maîtrisé. Les moyens mis en œuvre par les soldats du feu ont en effet permis de limiter les dégâts, et surtout d’éviter l’embrasement de la toiture.



Le feu s’est déclaré en l’absence des propriétaires. Le couple va être relogé provisoirement dans sa famille, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’origine du départ de feu est indéterminée.