Hommage aux trois soldats tués au Mali : la tour des Archives, à Rouen, aux couleurs de la France

Trois soldats français engagés au Mali sont morts, lundi matin, dans la région de Hombori alors qu’ils procédaient à une mission de ravitaillement.



Ces trois militaires, le brigadier-chef Tanerii Mauri, et les chasseurs de 1ère classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian, qui effectuaient leur première mission au Sahel, appartenaient tous au 1er régiment des chasseurs de Thierville-sur-Meuse.



En signe de deuil et d’hommage, la tour des Archives de l’Hôtel du Département, à Rouen, portera les couleurs de la France, ce mardi soir.



Dans un message, transmis à la presse, Bertrand Bellanger, président du Département de la Seine-Maritime a tenu à saluer la mémoire de ces trois militaires « morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission » et à « s'associer à la douleur de leurs familles et de leurs camarades en leur adressant ses plus sincères condoléances ».



« Avec les opérations Serval puis Barkhane, nos soldats conduisent une mission essentielle de lutte contre le terrorisme au Mali et 53 militaires français y ont, à ce jour, fait le sacrifice de leurs vies », déclare Bertrand Bellanger.