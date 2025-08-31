Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

Un important dispositif de secours a été déployé, ce dimanche en fin d’après-midi, sur l’autoroute A13 dans le sens Caen – Paris, après une collision entre deux véhicules à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure).



Les secours ont été alertés vers 16h40. Pas moins de 20 sapeurs-pompiers ont été engagés, appuyés par cinq ambulances (VSAV) et un véhicule de secours routier.

Un hélicoptère ainsi que deux équipes du SMUR sont également sur place afin de prendre en charge les blessés.