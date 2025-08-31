Connectez-vous S'inscrire

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)


Une vingtaine de pompiers, plusieurs équipes médicales et un hélicoptère mobilisés. La circulation est déviée et un bouchon de 5 km s’est formé.



Dimanche 31 Août 2025 - 17:16



Bison futé annonce la fermeture de l'autoroute en direction de Paris - Illustration infonormandie
Bison futé annonce la fermeture de l'autoroute en direction de Paris - Illustration infonormandie
Un important dispositif de secours a été déployé, ce dimanche en fin d’après-midi, sur l’autoroute A13 dans le sens Caen – Paris, après une collision entre deux véhicules à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure).

Les secours ont été alertés  vers 16h40. Pas moins de 20 sapeurs-pompiers ont été engagés, appuyés par cinq ambulances (VSAV) et un véhicule de secours routier.
Un hélicoptère ainsi que deux équipes du SMUR sont également sur place afin de prendre en charge les blessés.

Circulation totalement coupée vers Paris

Le bilan des victimes n’était pas encore établi en fin d’après-midi. Les secours poursuivent l’évaluation médicale des personnes impliquées dans l’accident.

L’accident a conduit à la fermeture de l’A13 en direction de Paris. Un bouchon de près de 5 kilomètres s’est formé en amont du lieu de la collision.
Les automobilistes sont déviés vers la D313, à partir de la bretelle de Bourg-Achard.

Plus d'informations à venir sur infoNormandie 
31/08/2025

