Grand-Quevilly : samedi 3 mai, après-midi festif autour du vélo et du bien-être au parc des Provinces

Jeudi 1 Mai 2025 à 09:43 -

Petits et grands sont invités à un après-midi festif et gratuit, samedi 3 mai au Parc des Provinces à Grand-Quevilly. Mobilité douce, prévention santé et activités bien-être seront à l’honneur, avec en point d’orgue une grande randonnée “toutes roues” à travers la ville.