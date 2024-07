Frappé à mort, un chat victime d'un conflit de voisinage larvé à Elbeuf : un sexagénaire en garde à vue

De fait, son animal a été ramené gravement blessé par un autre voisin et témoin des faits. Ce dernier aurait aperçu le mis en cause « en train de taper dans des taillis près d'un poteau ». Or, c'est à cet endroit précisément que le chat a été retrouvé gravement blessé quelques instants après.



Le témoin a confié aux policiers avoir pris dans ses bras l'animal qui ne pouvait plus marcher et avait une plaie saignante au niveau du train arrière.