Fêtes du 14 juillet : arrêt et stationnement interdits aux abords de la base aérienne d'Evreux

Pas question, pour des raisons de sécurité, de s'arrêter aux abords de la base aérienne 105 à Evreux (Eure) pour assister au va-et-vient des avions qui participeront ce jeudi14 juillet au défilé de la fête nationale, à Paris.



Des restrictions ont été prises pour interdire, à proximité des installations militaires, l'arrêt et le stationnement de tout véhicule sur la RN 13 et la RN1013 dans les deux sens ainsi qu’aux abords des bretelles de la Rougemare et du Coudray, les mercredi13 et jeudi 14 juillet. Les communes concernées sont : Évreux, Fauville et le Vieil-Evreux.



Pendant ces deux jours, la BA 105 va connaître, dans le cadre des cérémonies parisiennes du 14 juillet, une activité aérienne soutenue sensée attirer les curieux près de la base aérienne.



« Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est recommandée », prévient la Direction interdépartementales des routes Nord-Ouest (Dirno)