Fêtes de fin d’année dans l’Eure : le détail des interdictions prises pour assurer la sécurité

Comme chaque année au moment de Noël et du Nouvel An, des mesures de sécurité sont prises par le préfet de l’Eure. Elles sont renforcées cette années en raison des mesures sanitaires imposées pour combattre la circulation du virus.



Le préfet a signé un arrêté afin d’interdire ou de réglementer la vente de certains produits.



• Carburants et produits inflammables



Il en est ainsi des carburants et produits chimiques inflammables ou explosifs : leur acquisition par des particuliers « sous forme solide, liquide ou gazeuse, à emporter en contenant transportable », autrement dit en jerrycan et bidons, est interdite dans tout le département , du vendredi 17 décembre à 20 heures au dimanche 2 janvier à 24 heures.



Seule exception : l’acquisition de bouteilles de gaz à usage domestique n’est pas concernée.



• Artifices



De même, la cession et la vente d’artifices est interdite du vendredi 17 décembre à 20 heures au dimanche 2 janvier à minuit.



Cette interdiction concerne également l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, et du vendredi 17 décembre à 20 heures au dimanche 2 janvier à minuit dans l’espace public ou en direction de l’espace public ainsi que dans les lieux de grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.



• vente et consommation d’alcool



Enfin, la vente et consommation de boissons alcooliques sont interdites dans l’ensemble du département du vendredi 24 décembre à 20 heures au samedi 25 décembre à 8 heures et du vendredi 31 décembre à 20 heures au samedi 1er janvier à 8 heures.



Ne sont pas concernées par cette mesure les bières, cidre, vins, crèmes de cassis et vins doux.



L’occasion pour la préfecture de rappeler que dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, la consommation de boissons alcooliques est interdite sur la voie publique et dans les espaces publics (parcs, jardins, etc.) dans toutes les communes du département par arrêté du préfet de l’Eure en date du 26 novembre 2021.