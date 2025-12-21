Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

Dragon 76 a dû faire deux rotations pour transporter vers le CHU de Rouen les blessés les plus graves - Illustration
Peu avant 9 heures, les secours ont été mobilisés pour un choc d’une extrême violence impliquant deux voitures. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le premier bilan faisant état de quatre blessés, dont trois dans un état jugé grave, a nécessité un dispositif de secours conséquent et l’engagement de moyens médicalisés lourds, dont l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76.
Les équipes médicales ont procédé à une prise en charge complexe des victimes. Une opération de césarisation des véhicules a notamment été nécessaire pour accéder aux victimes.
Les équipes médicales ont procédé à une prise en charge complexe des victimes. Une opération de césarisation des véhicules a notamment été nécessaire pour accéder aux victimes.
Trois blessés en urgence absolue
Dans le premier véhicule, un homme de 18 ans a été grièvement blessé. Classé en urgence absolue, il a été héliporté médicalisé par Dragon 76 vers le CHU de Rouen.
Dans le second véhicule, le conducteur, un homme de 74 ans, également en urgence absolue, a été transporté lors d’une seconde rotation de l’hélicoptère vers le même établissement. Sa passagère avant, une femme de 80 ans, se trouvait elle aussi en urgence absolue et était en cours de prise en charge par le SMUR de Lillebonne. À l’arrière, un homme de 62 ans, blessé plus légèrement, a été évacué en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.
Dans le second véhicule, le conducteur, un homme de 74 ans, également en urgence absolue, a été transporté lors d’une seconde rotation de l’hélicoptère vers le même établissement. Sa passagère avant, une femme de 80 ans, se trouvait elle aussi en urgence absolue et était en cours de prise en charge par le SMUR de Lillebonne. À l’arrière, un homme de 62 ans, blessé plus légèrement, a été évacué en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.
Des moyens de secours importants mobilisés
Au total, 21 sapeurs-pompiers et sept engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés d’un SMUR (structure médicale d'urgence et de réanimation), d’une équipe médicale héliportée, de la gendarmerie, des services de voirie et des autorités municipales. La circulation a été totalement interrompue sur cet axe le temps des opérations de secours et de sécurisation.
Les circonstances exactes de cet accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'en déterminer les causes.
Les circonstances exactes de cet accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'en déterminer les causes.