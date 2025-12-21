Face-à-face entre deux voitures route du Havre à Saint-Arnoult : trois blessés graves

Dans le premier véhicule, un homme de 18 ans a été grièvement blessé. Classé en urgence absolue, il a été héliporté médicalisé par Dragon 76 vers le CHU de Rouen.



Dans le second véhicule, le conducteur, un homme de 74 ans, également en urgence absolue, a été transporté lors d’une seconde rotation de l’hélicoptère vers le même établissement. Sa passagère avant, une femme de 80 ans, se trouvait elle aussi en urgence absolue et était en cours de prise en charge par le SMUR de Lillebonne. À l’arrière, un homme de 62 ans, blessé plus légèrement, a été évacué en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.